Нижегородский "Мяском" планирует расширить инновационную молочную ферму, вложив 680 млн рублей Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород (Олег Золото)

ООО "Агрофирма Мяском" планирует инвестировать 680 млн рублей в создание второй очереди животноводческого комплекса, который расположен на территории с.Красная Лука Лысковского района Нижегородской области. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Создание первой очереди комплекса обошлось агрофирме в 753 млн рублей. Молочная ферма открыта в июне 2017 года, рассчитана на 1,2 тысячи голов дойного стада и включает в себя два телятника, цех раздоя, помещение для дойных коров. Также предусмотрено собственное производство кормов.

При создании комплекса его называли инновационным, поскольку дойка и уборка навоза - автоматизированы, а в кормлении участвует робот-кормораздатчик. В помещениях для дойного стада установлены автоматические системы вентиляции и контроля за температурой.

В минсельхозе сообщили, что вторая очередь также будет инновационной, то есть оснащена роботизированной доильной системы и роботами-кормораздатчиками.

В ведомстве добавили, что в строительство второй очереди фермы инвестор вложит 680 млн рублей. Вторая очередь проекта предусматривает увеличение поголовья крупного рогатого скота (КРС) на 1050 голов.

В настоящее время агрофирма производит на территории села Красная Лука 17 тонн молока, с новыми мощностями этот объем составит около 40 тонн.

Как пояснили в минсельхозе, вторую очередь молочной фермы "Агрофирма Мяском" планирует ввести в эксплуатацию в 2020 году, однако это произойдет в том случае, если компания получит разрешение на строительство. Сейчас проект прошел государственную экспертизу и выбран подрядчик.