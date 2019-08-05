Нижегородский земельный совет одобрил 24 заявки на выделение земельных участков

Нижегородский земельный совет одобрил 24 из 34 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 7 августа 2019 года.
Так, среди одобренных заявок - строительство легкоатлетического манежа на стадионе "Локомотив" в Канавинском районе в рамках региональной госпрограммы развития физической культуры и спорта.
Реализацией данного проекта займется ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик", которому в безвозмездное пользование передан участок площадью 10,5 тысяч кв.м. по адресу: переулок Балаклавский, д.1Г (участок поля на стадионе "Локомотив" и здание, расположенное в границах поля).
Инвестиции в создание легкоатлетического манежа оцениваются в 390 млн рублей.
На Бору ООО "Торгстрой" планирует построить диагностический центр с подземной парковкой. Компании для этой цели предоставлен участок площадью 5 тысяч кв.м. Предполагаемый объем инвестиций - 600 млн рублей.
Кроме того, согласовано выделение трех земельных участков ООО "Специализированный застройщик "Выбор–ННДК" в качестве компенсации за достройку домов в границах улиц Родионова-Деловая.
"Мы являемся первым регионом, который апробировал новый механизм предоставления компенсационных земельных участков для инвесторов, решающих проблему с обманутыми дольщиками. За счет нового строительства инвестор получает доход, часть которого пойдет на достройку проблемного объекта. Это позволяет получить результат, сэкономив деньги региона", - пояснил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.
Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле 2018 года. Совет рассматривает вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках ГЧП с использованием госимущества.
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