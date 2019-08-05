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Общество

Нижегородский земельный совет одобрил 24 заявки на выделение земельных участков

07 августа 2019 17:47  [86] Общество

Нижегородский земельный совет одобрил 24 из 34 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 7 августа 2019 года.

Так, среди одобренных заявок - строительство легкоатлетического манежа на стадионе "Локомотив" в Канавинском районе в рамках региональной госпрограммы развития физической культуры и спорта.

Реализацией данного проекта займется ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик", которому в безвозмездное пользование передан участок площадью 10,5 тысяч кв.м. по адресу: переулок Балаклавский, д.1Г (участок поля на стадионе "Локомотив" и здание, расположенное в границах поля).

Инвестиции в создание легкоатлетического манежа оцениваются в 390 млн рублей.

На Бору ООО "Торгстрой" планирует построить диагностический центр с подземной парковкой. Компании для этой цели предоставлен участок площадью 5 тысяч кв.м. Предполагаемый объем инвестиций - 600 млн рублей.

Кроме того, согласовано выделение трех земельных участков ООО "Специализированный застройщик "Выбор–ННДК" в качестве компенсации за достройку домов в границах улиц Родионова-Деловая.

"Мы являемся первым регионом, который апробировал новый механизм предоставления компенсационных земельных участков для инвесторов, решающих проблему с обманутыми дольщиками. За счет нового строительства инвестор получает доход, часть которого пойдет на достройку проблемного объекта. Это позволяет получить результат, сэкономив деньги региона", - пояснил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле 2018 года. Совет рассматривает вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках ГЧП с использованием госимущества.

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