Достраивающим нижегородские проблемные дома инвесторам начали предоставлять компенсационные земельные участки Общество

Недостроенный ЖК на Родионова-Деловой Фото: с сайта силавдвижении.рф

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Достраивающим в Нижегородской области проблемные дома инвесторам начали предоставлять земельные участки в качестве компенсации. Первые три земельных участка были переданы в аренду застройщику "Выбор-ННДК" в рамках заседания земельного совета при правительстве Нижегородской области 7 августа 2019 года.

Компания занимается достройкой проблемного жилого комплекса "Зеркало-2" на ул.Родионова-Деловая. Как стало известно в ходе заседания, инвестор планирует завершить объект в текущем году. На его достройку у компании уйдет более 500 млн рублей. Передаваемые инвестору земельные участки оцениваются в эту же сумму.

На передаваемых участках на улицах Деловой и Александра Хохлова "Выбор-ННДК" планирует построить многоквартирные дома. Возможно в них будут предусмотрены помещения под размещения детского сада или школы.

"Мы являемся первым регионом, который апробировал новый механизм предоставления компенсационных земельных участков для инвесторов, решающих проблему с обманутыми дольщиками. За счет нового строительства инвестор получает доход, часть которого пойдет на достройку проблемного объекта. Это позволяет получить результат, сэкономив деньги региона", - пояснил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Механизм работает следующим образом: правительство обращается в Минстрой России с предложением предоставить свободные участки инвесторам в качестве компенсации, ведомство проверяет соотносимость стоимости участка и средств, затраченных на достройку объектов, только после этого принимается решение. Застройщик, в свою очередь, может построить на предоставленном ему участке что угодно.