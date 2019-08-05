Легкоатлетический манеж построят на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде Спорт

Легкоатлетический манеж построят на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде в рамках региональной госпрограммы развития физической культуры и спорта. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании совета по земельным и имущественных отношениям при правительстве Нижегородской области 7 августа 2019 года.

Реализацией данного проекта займется ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик", которому в безвозмездное пользование передан участок площадью 10,5 тысяч кв.м. по адресу: переулок Балаклавский, д.1Г (участок поля на стадионе "Локомотив" и здание, расположенное в границах поля).

Инвестиции в создание легкоатлетического манежа оцениваются в 390 млн рублей.

Напомним, что о строительстве легкоатлетического манежа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин упомянул в ходе визита в регион министра спорта РФ Павла Колобкова.

Глеб Никитин рассказал министру, что регион будет системно развивать инфраструктуру для реализации нацпроекта и поддержки спорта в области. Это касается практически всех базовых видов спорта.