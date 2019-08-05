Планшет разыграют в нижегородском универмаге "Сормовские Зори" Общество

Планшет разыграют в нижегородском универмаге "Сормовские Зори". Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью универмага.



В преддверии нового учебного года универмаг "Сормовские Зори" запускает акцию "Покупай на отлично". Для участия в акции необходимо совершить покупку на сумму от 1 тысячи рублей в одном из отделов универмага (чеки за покупки, совершенные на школьном базаре, также могут участвовать в акции), предъявить чек, подтверждающий покупку, администратору и зарегистрировать у него купон участника акции.

Каждый участник получает возможность выиграть главный приз - планшет APPLE iPad Air 2019 64Gb, и другие ценные призы от партнёров универмага. У одного участника может быть несколько купонов в зависимости от того, сколько покупок он совершит. Это значит, чем больше покупок, тем больше шансов получить заветные призы.

Акция стартует 7 августа и продлится до 7 сентября. 7 сентября в 13:00 на площади перед универмагом "Сормовские Зори" состоится грандиозный финал акции с выступлением артистов и, конечно, награждением победителей. Всем участникам необходимо опустить отрывную часть купона в стеклянный куб, который будет установлен около универмага в день финала акции до 13:00.

"Акция "Покупай на отлично" не первый раз проводится в универмаге и уже стала доброй традицией. Мы ценим наших покупателей и любим радовать их такими приятными бонусами в виде розыгрышей. Все участники с приятным волнением ждут финала акции, который является настоящим праздником для жителей Сормовского района и всех нижегородцев. Восторг детей и взрослых и искренняя радость победителей сподвигли нас вновь провести это замечательное мероприятие", - рассказал генеральный директор универмага "Сормовские Зори" Иван Сипров.

В акции могу принимать участия лица, достигшие 18 лет. Подробности акции можно уточнить у продавцов и администраторов универмага, а также на официальном сайте http://sormovskie-zori.ru/.

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