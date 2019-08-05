Нижегородского подростка судили за то, что зажег фаер на стадионе "Мордовия-Арена" во время матча Происшествия

Мордовия Арена Фото: Официальная страница Мордовии Арены в соцсети

Октябрьский районный суд Саранска признал подростка из Нижегородской области нарушившим правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч.3 ст.20.31 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 17-летний нижегородец 27 июля 2019 года находился на трибуне стадиона "Мордовия-Арена" во время матча Чемпионата России по футболу между сборными командами клубов Российский премьер-лиги ФК "Тамбов" Тамбов – ФК "Спартак" Москва.

В нарушении правил подросток скрыл свое лицо футболкой и зажег пиротехническое изделие "фаер", чем создал угрозу жизни и здоровью себе и окружающим его людям.

Несмотря на то, что юноша скрыл лицо футболкой, его удалось инфицировать и задержать после матча.

Заседание суда состоялось 6 августа. Подростка оштрафовали на 5 тысяч рублей и запретили в течение двух лет посещать официальные спортивные мероприятия в дни их проведения.