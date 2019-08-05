Треть нижегородских долгостроев относится к ЖК "Окский берег" и "Новинки Smart City" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Треть долгостроев в Нижегородской области относится к ЖК "Окский берег" и "Новинки Smart City". Об этом сообщил прокурор региона Вадим Антипов на пресс-конференции 8 августа 2019 года.

По его словам, в регионе 81 проблемный дом, 62 из них относится к вышеупомянутым жилищным комплексам.

Проблемные дома под контролем прокуратуры

"По каждому дому заведены наблюдательные и накопительные дела, проведено изучение финансовой деятельности застройщика. Чаще чем раз в месяц прокурор лично бывает на объекте", - добавил Вадим Антипов.

В результате в отношении застройщиков с начала 2019 года возбуждено шесть уголовных дел. Всего сейчас на производстве находятся 17 уголовных дел. В этом году три из них направлены в суд.

(фото: с сайта monolitestate.com)

Участки в качестве компенсации

Также он напомнил, что достраивающим нижегородские проблемные дома инвесторам начали предоставлять компенсационные земельные участки. Инициировала этот закон прокуратура.

Механизм работает следующим образом: правительство обращается в Минстрой России с предложением предоставить свободные участки инвесторам в качестве компенсации, ведомство проверяет соотносимость стоимости участка и средств, затраченных на достройку объектов, только после этого принимается решение. Застройщик, в свою очередь, может построить на предоставленном ему участке что угодно.

Три земельных участка были переданы в аренду застройщику "Выбор-ННДК" в рамках заседания земельного совета при правительстве Нижегородской области 7 августа 2019 года.

Компания занимается достройкой проблемного жилого комплекса "Зеркало-2" на ул.Родионова-Деловая. Как стало известно в ходе заседания, инвестор планирует завершить объект в текущем году. На его достройку у компании уйдет более 500 млн рублей. Передаваемые инвестору земельные участки оцениваются в эту же сумму.

(фото: с сайта силавдвижении.рф)

"Долгострои будут готовы через 2-3 года", - прокурор

В настоящее время начата достройка проблемных объектов на Ошарской, Родионова-Деловой, и в ЖК "Новинки Smart City".

Прокурор надеется на решение проблемы с обманутыми дольщиками в ближайшие годы.

"В ближайшие 2-3 года мы проблему по тем объектам, которые есть на данный момент, снимем. Главная наша задача – не допустить возникновения новых объектов", - сказал Вадим Антипов.

Ранее сообщалось, что имущество застройщиков нижегородского ЖК "Окский берег" арестовали. В отношении застройщиков - ООО "ЭкоГрад" и ООО "Капстройинвест" заведено уголовное дело по факту возможных мошеннических действий при строительстве. Возможное преступление рассматривается как "мошенничество организованное группой лиц в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".