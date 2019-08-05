Имущество застройщиков нижегородского ЖК "Окский берег" арестовали Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Имущество застройщиков нижегородского ЖК "Окский берег" арестовали. Об этом сообщил журналистам прокурор Нижегородской области Вадим Антипов.

Напомним, что в отношении застройщиков - ООО "ЭкоГрад" и ООО "Капстройинвест" заведено уголовное дело по факту возможных мошеннических действий при строительстве. Возможное преступление рассматривается как "мошенничество организованное группой лиц в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Вадим Антипов считает, что "все это обеспечит причиненный области ущерб, но будут ли эти меры достаточны, я пока не могу сказать".

Он также сегодня заявил, что строительство ЖК "Окский берег" возобновится до конца 2019 года.

Один из застройщиков - "Капстройинвест" — признан банкротом в середине июля текущего года. Второй застройщик - ООО "Экоград" является банкротом с 29 июля.

"Капстройинвест" до банкротства не желал уходить со строительной площадки, обосновывая это тем, что найдет инвестора для завершения строительства ЖК. Внесение средств должно было состояться до 26 июня, но "Капстройинвест" не выполнил своих обязательств и суд признал компанию банкротом.

Между тем, с июня текущего года у правительства Нижегородской области есть соглашение с еще одним застройщиком ЖК "Окский берег" - ГК "Монолит", которая намерена вложить в достройку жилого комплекса собственные средства.

Проект этого ЖК предполагает строительство 1,5 млн кв.м жилых помещений – это квартиры, таунхаусы и коттеджи для 80 тысяч человек. На сегодняшний день в жилом комплексе не достроены восемь жилых кварталов - это 58 многоквартирных домов, для строительства 56 из них привлечены средства дольщиков. При этом в ЖК есть свободные активы, реализация которых может быть направлена на завершение строительных работ.

Бывшие застройщики ЖК "Окский берег" принимали участие в федеральной программе "Жилье для российской семьи": предлагалось строительство жилья экономкласса с дальнейшей продажей построенных объектов по фиксированной цене, не превышающей 35 тысяч рублей за кв. метр. В рамках программы был предусмотрен механизм выкупа инженерной инфраструктуры у застройщика, что позволяло компенсировать затраты на строительство инженерных сетей.