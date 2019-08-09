Подросток утонул в Вадском районе Нижегородской области, - СУ СК Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

13-летний подросток утонул в Вадском районе 8 августа 2019 года. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в дневное время группа подростков пошла на реку Вадок. Один из них взобравшись на дерево на берегу реки, решил прыгнуть с "тарзанки". Ухватившись за веревку, мальчик оттолкнулся от дерева, однако, не удержавшись, упал в реку и утонул.

Местные жители достали из реки тело погибшего.

При его осмотре следователи СК следов насильственной смерти не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как установили следователи СК, погибший не умел плавать. Кроме того, подростки находились на реке без сопровождения взрослых.



Кроме того, доследственная проверка организована по факту гибели 15-летнего подростка в Кулебаках. Предварительно, он скончался от асфиксии (перекрытие дыхательных путей содержимым желудка).

Напомним, СК также выясняет обстоятельства гибели девочки на реке в Кстовском районе.