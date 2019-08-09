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Экономика

Доходы и расходы Нижнего Новгорода увеличены на 400 млн рублей

09 августа 2019 15:39  [64] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Думы Нижнего Новгорода путем заочного голосования одобрили внесение изменений в бюджет города на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Изменения предусматривают увеличение доходной и расходной части бюджета на 400 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе, внесение изменений связано с выделением Нижнему Новгороду в 2019 и 2020 годах межбюджетных трансфертов из бюджета Нижегородской области. В частности, область выделит 828,8 млн рублей на содержание улично-дорожной сети Нижнего Новгорода, еще 279,7 млн рублей – на строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбора и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции "Слудинская".

После внесения корректировок доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год составили 34,4 млрд рублей, расходы – 35,8 млрд рублей, дефицит – 1,35 млрд рублей.

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