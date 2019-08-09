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Культура и отдых

Новые детские площадки начнут устанавливать в Нижегородском районе в сентябре

09 августа 2019 16:08  [59] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Новые детские площадки начнут устанавливать в Нижегородском районе в сентябре. Об этом сообщают в администрации района. Всего будет смонтировано 12 игровых комплексов.

 

 

 

Новые детские площадки появятся по следующим адресам:
- ул. Ванеева, д.1-3
- ул. Ковалихинская, д.77
- ул.М.Горького, д.234
- ул. Родионова, д.15
- ул. Родионова, д.11
- ул. Молодежная, д.15
- ул. Студеная, д.7А
- сквер на ул. Яблоневая
- набережная Федоровского, д.4-6
- между д. 7 по Казанскому шоссе и д. 3 по ул. Лопатина
- дом-интернат Зеленый город у д.5
- Мореновская школа перед д.6

Напомним, на реализацию программы "100 детских площадок" из городского бюджета выделено 30 миллионов рублей при стоимости одной детской площадки не более 300 тысяч рублей. Реализовать программу планируется до октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что площадку для фитнеса и спортивные площадки установят в Светлоярском парке к сентябрю, а также 15 - в Автозаводском районе.

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