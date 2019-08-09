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Происшествия

"Нижегородпассажиравтотрансу" поставили некачественное топливо, причинив ущерб на 200 млн рублей

09 августа 2019 17:07  [109] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи возбудили уголовное дело после того, как выявили признаки мошенничества при поставке дизельного топлива для муниципального транспорта Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Следователи полагают, что поставка некачественного дизтоплива для нужд МП "Нижегородпассажиравтотранс" произошла в 2017 году. Вместо оговоренного в контракте топлива, компания-поставщик продала дизтопливо надлежащего качества. Это привело к поломке пассажирских автобусов.

В результате сумма ущерба, причиненная НПАТу, превысила 193,6 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" (ч. 7 ст. 159 УК РФ).

В начале апреля 2018 года сообщалось, что около 50 автобусов "Нижегородпассажиравтотранса", работающих на газомоторном топливе, ежедневно не выходят в рейсы из-за неисправностей. При этом, данные автобусы были закуплены в 2015 году, прошли всего чуть больше 200 тысяч км, и укомплектованы двигателями Cummins, которые за такой период не могут израсходовать свой ресурс.

Напомним, что долги "Нижегородпассажиравтотранса" на начало 2019 года составляли 1 млрд рублей.

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