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Общество

Около трети автобусов НПАТ на газомоторном топливе ежедневно не выходят в рейсы

10 апреля 2018 13:20  [140] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 50 автобусов МП "Нижегородпассажиравтотранс", работающих на газомоторном топливе, ежедневно не выходят в рейсы из-за неисправностей. Об этом сообщил источник на предприятии.

Собеседник агентства напомнил, что эти ЛиАЗы были закуплены в 2015 году. "Они прошли всего чуть больше 200 тысяч км, и это при том, что производители двигателей Cummins, которые установлены на автобусах, заявляют почти о миллионном ресурсе моторов", - отметил он.

По словам специалиста, причиной неисправности в большинстве случаев стал прогар поршня пятого-шестого цилиндра. "После 200 тысяч км пробега у автобусов начинаются проблемы с двигателем", - рассказал он. Одной из вероятных причин этого собеседник агентства считает ошибку в конструировании и проблему встраивания системы подачи газа. Пока предприятие пытается ремонтировать автобусы своими силами.

В департаменте транспорта Нижнего Новгорода подтверждают, что из общего числа поставки подобных автобусов в 2015 году (144 машины), в рейсы ежедневно выходят порядка 95 единиц подвижного состава. "Остальное количество автобусов находятся на плановом, текущем ремонтах, либо в резерве", - добавили в дептрансе. Причины неисправностей подвижного состава, по данным департамента, носят различный характер: ходовая часть, двигатели, вышедшие из строя подшипники, выпускные коллекторы, системы АБС, последствия ДТП и т.п.

Напомним, что ООО "Газпром газомоторное топливо" в январе 2018 года направило в суд иск о взыскании с НПАТ 13 млн рублей. По данным арбитражного суда, в начале апреля дело о взыскании задолженности было прекращено в связи с ее погашением. При этом суд удовлетворил иск в части взыскания пеней (около 250 тысяч рублей).

Напомним также, в середине апреля глава города намерен представить нового руководителя НПАТ. Ранее, уже более двух лет, предприятием в статусе и.о. гендиректора фактически руководил Дмитрий Цыганков, в офисе у которого в марте 2018 года были проведены оперативные мероприятия, связанные с односторонними изменениями цен на топливо.

СПРАВКА:
Ликинский автобусный завод в 2000 году вошел в компанию "Русские автобусы", с 2005 года входит в состав "Группы ГАЗ".

Cummins Inc. — один из крупнейших в мире производителей двигателей для тягачей, автобусов, бронетехники и самоходных судов. По состоянию на 2013 год, Камминс представлена в 197 странах. По состоянию на 2012 год каждый четвертый дизель в США и каждый десятый в мире — производства Cummins.

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