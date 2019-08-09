Нижегородские орнитологи текущим летом констатировали большое количество стрижей-сирот Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские орнитологи текущим летом констатировали большое количество стрижей-сирот. Об этом сообщил журналистам заведующий орнитологической лабораторией экоцентра "Дронт " Александр Мацына 9 августа 2019 года.

Из-за затянувшейся холодной погоды стрижата покидают родные гнезда раньше времени.

Происходит это потому, что в воздухе очень мало насекомых, и стрижи не могут достаточно хорошо питаться, тем более кормить своих птенцов. Взрослые птицы вынуждены откочевать вместе с теплым фронтом, оставив стрижат одних.

Несмотря на то, что птенцы могут впадать в состояние оцепенение (наподобие анабиоза), при котором у них понижается температура тела и они не чувствуют голод, больше недели без еды они прожить не могут.

"Родители долго не возвращаются, что и произошло в этом году. Последние несколько недель стрижей в воздухе над Нижегородской областью вообще нет. Птенцы просыпаются и пытаются лететь, но пока не могут делать это самостоятельно. В результате стрижата падают, где их находят животные, хищные птицы или же люди", - сказал Александр Мацына.

Это явление имеет место быть ежегодно, но в этом году выпадений стрижат из гнезд особенно много.

Стрижи – хорошие соседи

Как пояснил орнитолог, стриж – одна из самых заметных птиц в городе, кроме голубей. Их численность соотносится с количеством проживающих в городе людей. Они живут под крышами домов, чаще всего пяти- и девятиэтажек.

"Эти птицы очень полезны. Каждый стриж весит не меньше 50 граммов, и в день съедает такое же количество насекомых. Это очень много. За всю жизнь вас столько не укусило. Если стрижей исключить из экосистемы, комаров в Нижнем Новгороде станет на миллиарды больше", - подчеркнул Александр Мацына.

Стрижи зимуют в Южной Африке, но каждую весну возвращаются в свои места размножения в наш город.

Что интересно, эти птицы приспособлены к постоянной жизни в воздухе. Для них это естественная среда, как для рыб – вода. Они все время находятся в движении и свободном полете. На земле они могут находиться только небольшое время.

"После вылета из гнезда, молодые птицы могут год жить в воздухе, не приземляясь. И сделать это только для размножения на второй год", - отметил орнитолог.

Поскольку стрижи гнездятся рядом с людьми, то и падают из гнезд они буквально к их ногам. Как пояснил Александр Мацына, нижегородцы находят птиц десятками. Через экоцентр в этом году прошло порядка 20 стрижат, сейчас в орнитологической лаборатории находится 16. Еще больше птиц - на руках у неравнодушных. Стрижи редко являются переносчиками болезней, поэтому их можно без страха приносить домой.

Стрижат можно выкормить в домашних условиях

"Если вы нашли стрижа, первое, что вы должны сделать – оценить его состояние. Если птенец травмирован – обратиться в ветеринарную клинику. Травма крыла для него – очень серьезно. На слабых крыльях он не сможет вернуться в естественную среду", - сказал орнитолог.

Если птица не травмирована, ее нужно поместить в тепло. Для его содержания подойдет таз с круглыми или закругленными стенками. Об углы квадратных тазов стрижи могут обить оперение. На дно постелить бумажные полотенца, чтобы птицы не пачкали пометом свое оперение. На грязных крыльях птица не сможет подняться в воздух.

Если птенцы совсем маленькие – нужно подложить под половину таза плоскую грелку. Важно, что только под половину, чтобы птенец всегда мог выбрать комфортную зону.

После этого нужно начинать кормить птицу. Причем делать это нужно каждый час, чтобы стриженок быстро набрал вес. Эколог посоветовал ежедневно взвешивать птицу и даже завести дневник набора веса.

"Это также важно как для любого ребенка. Стрижата обычно весят в районе 20 граммов, а выпускать их надо, когда вес будет – не меньше 45 граммов. Причем крылья должны быть намного длиннее, чем хвост", - пояснил он.

Комары да мухи

Оптимальный корм для стрижей – насекомые. Александр Мацына отметил, что в сельской местности их добыть не так сложно – выйти в поле с сачком. А вот в городе придется постараться.

Орнитологи советуют использовать для откармливания стрижат замороженных или законсервированных кузнечиков, сверчков и тараканов. Их можно приобрести в зоомагазине или заказать по интернету. До этого их можно кормить жидким кормом для котят.

"Обычно за один прием здоровый стриженок съедает около десятка сверчков. Есть стрижи, которые едят сами. Некоторым же приходится открывать клюв и вкладывать в него еду пинцетом. Предварительно птицу нужно завернуть в платок, чтобы не испачкать ее оперение. Поить птиц можно, используя пипетку", - отметил орнитолог.

Не обещал вернуться

Выпускать стрижей можно вплоть до октября. Как оказалось, эти птицы откладывают яйца в разное время и улетают в Африку тоже организованными группами: кто гнездится раньше – улетает раньше. Кроме того, стрижата могут присоединиться к стае других птиц или найти дорогу в теплые края самостоятельно.

Важно, чтобы в момент выпуска температура воздуха была не меньше +24°, не было дождя и ветра.

"Чтобы стриж улетел, нужно взять птицу, выйти на открытую местность. Лучше, чтобы в этот момент там были другие стрижи. Посадить птенца на ладошку и поднять вверх. Ни в коем случае не подбрасывать, а то она расшибется. Стриж стартует прямо с руки", - заключил Александр Мацына.

Напомним, "стрижепад" заметили жители Нижегородской области.