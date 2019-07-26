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Общество

Экологи опасаются гибели птенцов стрижей из-за холодов в Нижегородской области

05 августа 2019 11:38  [80] Общество

Фото: Экоцентр "Дронт"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экологи опасаются гибели птенцов стрижей из-за холодов в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте экоцентра "Дронт".

В экоцентре пояснили, что в холодную погоду в воздухе очень мало насекомых, поэтому стрижи не могут достаточно хорошо кормить своих птенцов. Многие из них в поисках пищи раньше времени пытаются научиться летать и выпадают из гнезда.

В настоящее время в орнитологической лаборатории находятся больше десятка таких стрижат.

"Некоторые еще очень маленькие, их полет может состоятся только в конце августа. А пока им нужно покупать специальные корма (например, сверчков), которые стоят недешево", - сообщили экологи.

Экоцентр объявил сбор средств на выкармливание стрижат. Неравнодушные нижегородцы могут перечислить на это от 100 до 1000 рублей, или же любую другую посильную сумму.

Напомним, "Стрижепад" заметили жители Нижегородской области. Как сообщили в региональном госохотнадзоре, от нижегородцев поступают сообщения о том, что они нашли в лесу птенцов стрижей, нуждающихся в помощи.

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