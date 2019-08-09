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Общество

Гостехнадзор проведет выездной прием в Варнавинском районе Нижегородской области

10 августа 2019 12:39  [88] Общество
Гостехнадзор проведет выездной прием в Варнавинском районе Нижегородской области

Гостехнадзор проведет выездной прием в Варнавинском районе Нижегородской области

Выездной прием граждан проведет инспекция гостехнадзора региона
14 августа в селе Богородское Варнавинского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно информации, с 9:00 до 12:00 жители смогут оперативно зарегистрировать трактор или другую самоходную технику, в том числе снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы, а также провести технический осмотр самоходных машин и обменять удостоверения тракториста.

"Цель выездных мероприятий Инспекции – сделать более качественным и доступным получение государственных услуг", - добавили в правительстве.

Ранее сообщалось о том, что субсидирование сельхозтехники увеличено на треть в Нижегородской области

СПРАВКА:

В состав Богородского сельского совета входит 31 населенный пункт, где проживают 1710 человек. За физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями там числится 61 единица самоходной техники, 70 человек имеют удостоверения тракториста-машиниста.

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