"Строительство очистных сооружений в Ветлуге начнется в 2020 году", - Глеб Никитин Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в Ветлужский район 9 августа 2019 года рассказал о том, что строительство очистных сооружений в Ветлуге начнется в 2020 году. Об этом в пресс-службе правительства региона сообщили 12 августа.

Глеб Никитин отметил, что на данный момент ведется разработка проекта строительства очистных сооружений за счет областного бюджета.

"Это очень важная тема, которая напрямую касается экологической обстановки. В этом году планируется завершить разработку проекта, а в 2020 году приступить к строительству", - добавил Глеб Никитин. Также губернатор поручил руководству района проработать вопрос об увеличении на территории количества ассенизаторских машин.

Также жители отметили недостаточное количество ассенизаторских машин в районе.

В пресс-службе также сообщили, что больше всего вопросов от жителей района поступило по теме газификации.

"Газификация Ветлужского района должна быть проведена вне зависимости от реализации этого проекта. Это позволит создать условия для организации новых производств, малых и средних предприятий. Следствием этого станет появление новых рабочих мест. Мы просчитали все варианты и решили, что Ветлугу в ближайшие годы точно будем газифицировать за свой счет", - сказал Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, на данный момент есть предпроектные проработки. Глава региона поручил министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области организовать разработку проекта либо в конце 2019 года, либо в начале следующего.

В ходе визита на Ветлугу также стало известно, что "Ветлужский завод нестандартного оборудования" планирует участвовать в нацпроекте "Экология", включающем в себя федеральные проекты "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Кроме этого, Глеб Никитин заложил капсулу времени на месте строительства ФОКа в Ветлуге.