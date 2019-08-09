Застройщик ЖК "Сердце Нижнего" не смог оспорить решение мэрии о прекращении развития застроенной территории Общество

Проблемный дом ЖК Сердце Нижнего

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Застройщик ЖК "Сердце Нижнего" не смог оспорить в суде решение мэрии о прекращении развития застроенной территории в районе Почаинского оврага. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства городской администрации.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа отказал ООО "Международная строительная компания" (МСК) в иске 31 июля. Принятое ранее решение было оставлено без изменений.

В 2018 году администрация расторгла отношения с застройщиком, из-за того, что компания сорвала сроки и денежные обязательства по договору о развитии застроенной территории, заключенному в 2009 году. У застройщика накопились многомиллионные задолженности перед администрацией Нижнего Новгорода и генподрячиком "Штрабаг". Из запланированных десяти домов был почти достроен только один.

Почти 90 обманутых дольщиков

Напомним, дом № 36 ЖК "Сердце Нижнего", расположенный в границах улиц Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонова, Малая Покровская в Нижегородском районе, официально признан "проблемным". Отметим, что его строительство выполнено на 95%.

На сегодняшний день в отношении дома №36 по ул. Ильинской заключено 104 договора долевого участия, в том числе 87 с гражданами. В марте 2019 года дольщики ЖК "Сердце Нижнего" вошли в реестр обманутых.

(Проект застройки Почаинского оврага, фото: пресс-служба губернатора и правительства НО)

Невозможность достройки

Ранее сообщалось, что ООО "МСК" прекратило работу на этом объекте из-за отсутствия денежных средств.

Генподрядчиком строительства ЖК выступала компания "Штрабаг", которая изначально выразила желание достроить объект, но лишь в том случае, если будет решен вопрос стороннего финансирования таких дорогостоящих работ, как укрепление склона и реконструкция коллектора.

Однако в январе 2019 года компания официально отказалась от роли инвестора и застройщика ЖК "Сердце Нижнего", сообщив о своем решении в письме на имя главы города Владимира Панова и заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова. По словам дольщиков, "для потенциального инвестора предложенные участки не обладают необходимыми параметрами, определяющими инвестиционную привлекательность земельных участков".

В начале апреля "Штрабаг" покинул площадку, где за свой счет осуществлял охрану, и платит за потребленную электроэнергию и водоснабжение.

История вопроса

Напомним, в марте 2018 года мэрия приняла решение о расторжении договора с МСК о застройке Почаинского оврага, заключенного в феврале 2009 года.

Первоначально планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию был заявлен компанией на 31 декабря 2014 года. В последующем, согласно изменениям в проектные декларации, застройщик неоднократно переносил срок ввода ЖК: на II квартал 2015 года, II квартал 2016 года, II квартал 2017 года, IV квартал 2017 года, I квартал 2018 года (14 марта 2018), сентябрь 2018 года и т.д.

Как пояснило руководство "Штрабаг" в письме на имя губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 7 марта 2018 года, "фирме МСК и их партнерам по инвестированию не удалось организовать равномерное, плановое финансирование строительства, что привело к тому, что заказчик не смог сдержать свои договорные обязательства по платежам перед ведомствами, банками и субподрядными компаниями".

(Почаинский овраг)

Кроме того, по информации департамента строительства, по договору застройщик был обязан в течение трех лет после утверждения проекта планировки и межевания расселить девять домов. Однако было расселено только два дома. В связи с неисполнением обязательств со стороны МСК администрация города обратилась с иском в арбитражный суд, который в 2015 году удовлетворил исковые требования. Застройщик должен выплатить городу 37,7 млн рублей. Поскольку МСК не выплатил долги, все его счета были заблокированы.

В то же время в суде рассматривался иск администрации Нижнего Новгорода к ООО "МСК" и ООО "ЖК "Сердце Нижнего" о прекращении права собственности на земельный участок.

Касательно потенциального разрешения сложившейся ситуации, в администрации города ответили, что в настоящее время ведомством и правительством Нижегородской области проводится совместная работа.