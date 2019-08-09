Последние новости рубрики Общество
12 августа 2019 13:43  [58] Нижегородский общественный транспорт будет ходить через Похвалинский съезд в День города
12 августа 2019 13:15  [108] Открытая лекция по экономике проектов развития городской среды пройдет в Нижнем Новгороде 13 августа
12 августа 2019 12:49  [122] Сотрудник нижегородского планетария подтвердил приближение астероида к земле
12 августа 2019 12:26  [224] Схему движения изменят на опасном участке трассы М-7 с 12 августа
12 августа 2019 12:24  [233] Министр транспорта Нижегородской области прокомментировал ситуацию с невыходом балахнинских водителей в рейсы
12 августа 2019 12:10  [490] Водителям автобусов в Балахне Нижегородской области не дали выйти в рейсы
12 августа 2019 11:52  [210] Застройщик ЖК "Сердце Нижнего" не смог оспорить решение мэрии о прекращении развития застроенной территории
12 августа 2019 11:31  [111] "Единая Россия" проверит факты навязывания допуслуг при оформлении ипотеки семьям с детьми
12 августа 2019 11:15  [118] "Новый проект "Дорога к дому" появится в регионе", - Глеб Никитин
12 августа 2019 10:53  [189] Нижегородских школьников отправят на Северный полюс
Общество

Открытая лекция по экономике проектов развития городской среды пройдет в Нижнем Новгороде 13 августа

12 августа 2019 13:15  [108] Общество

Открытая лекция по экономике проектов развития городской среды пройдет в Нижнем Новгороде 13 августа 2019 года в Доме Архитектора (Верхне-Волжская набережная, 2). Начало в 17:00. Лекцию проведет главный инженер ООО "Ленгипрогор", член совета Некоммерческого партнерства "Национальная гильдия градостроителей" Юрий Перелыгин.

В качестве второго лектора выступит генеральный директор АБ "Рождественка" Наринэ Тютчева.

Напомним, что ООО "Ленгипрогор" стало победителем конкурса на разработку проекта редевелопмента и развития исторической территории города (пилотный проект — территория Започаинья, первый этап — район улицы Ильинской).

Комплексная работа над концепцией развития территории будет проходить в три этапа:

- разработка общей концепции и целевой программы использования указанной в проекте территории;
- создание мастер-плана;
- доработка мастер-плана развития территории, создание BIM-модели и разработка инвестиционной концепции и механизмов реализации проекта.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph