Открытая лекция по экономике проектов развития городской среды пройдет в Нижнем Новгороде 13 августа Общество

Открытая лекция по экономике проектов развития городской среды пройдет в Нижнем Новгороде 13 августа 2019 года в Доме Архитектора (Верхне-Волжская набережная, 2). Начало в 17:00. Лекцию проведет главный инженер ООО "Ленгипрогор", член совета Некоммерческого партнерства "Национальная гильдия градостроителей" Юрий Перелыгин.

В качестве второго лектора выступит генеральный директор АБ "Рождественка" Наринэ Тютчева.

Напомним, что ООО "Ленгипрогор" стало победителем конкурса на разработку проекта редевелопмента и развития исторической территории города (пилотный проект — территория Започаинья, первый этап — район улицы Ильинской).



Комплексная работа над концепцией развития территории будет проходить в три этапа:

- разработка общей концепции и целевой программы использования указанной в проекте территории;

- создание мастер-плана;

- доработка мастер-плана развития территории, создание BIM-модели и разработка инвестиционной концепции и механизмов реализации проекта.