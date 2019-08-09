Ростех планирует создать в Дзержинске индустриальный парк взрывчатых веществ Бизнес

Госкорпарация Ростех планирует создать в Дзержинске Нижегородской области индустриальный парк. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

В пресс-службе пояснили, что в состав индустриального парка войдут Завод имени Свердлова и ГосНИИ "Кристалл", расположенные в Дзержинске.

ФКП "Завод им.Я.М. Свердлова" базовое предприятие боеприпасной отрасли страны. В течение многих лет оно является полигоном для отработки инновационных технологий, новых изделий, уникального оборудования, автоматизированных систем управления и их освоения в производстве.

ГосНИИ "Кристалл" является многопрофильной отраслевой организацией, которая создает и внедряет технологии взрывчатых веществ для военной техники и других отраслей промышленности.

В пресс-службе добавили, что в новом комплексе "Кристалл" будет курировать научную часть работы и сохранит незначительную долю производства. Также на базе НИИ будет создан центр малотоннажной химии, который сосредоточится на разработке технологических процессов синтеза бризантных взрывчатых веществ и составов на их основе. Центр продолжит выполнять гособоронзаказ, но при этом нарастит долю производства гражданской продукции.

Заводу имени Свердлова займется своим основным производством.

Кроме того, на территорию индустриального парка планируется привлесчь и других резидентов.

В настоящее время идет подготовка к проектированию площадки. Начало строительства запланировано на 2020 год.

Напомним, что Ростех выделит входящему в ее состав ГосНИИ "Кристалл" 1,5 млрд рублей на восстановление после взрывов и создание новых производств.

СПРАВКА:

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы.