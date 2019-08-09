Ростех выделит дзержинскому ГосНИИ "Кристалл" 1,5 млрд рублей на создание новых производств Бизнес

Госкорпорация Ростех (Москва) выделит входящему в ее состав ГосНИИ "Кристалл" (Дзержинск, Нижегородская область) 1,5 млрд рублей на восстановление после взрывов и создание новых производств. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

ГосНИИ "Кристалл" является многопрофильной отраслевой организацией, которая создает и внедряет технологии взрывчатых веществ для военной техники и других отраслей промышленности.

ЧТО ПРОИЗОШЛО С ИНСТИТУТОМ?

На территории НИИ с начала 2019 года произошло два ЧП, связанных со взрывами.

Одно из происшествий случилось 4 апреля. В результате взрыва полностью разрушено одноэтажное кирпичное здание. Взрыв произошел в результате пожара на территории 5 кв. метров в здании цеха. Из-за этого, по данным МЧС, загорелась сухая растительность на улице. Около здания огонь распространился на территории 180 кв. м.

Взрыв на территории НИИ 4 апреля (фото - соцсеть, очевидец)

Позже стало известно, почему произошел пожар: при выгрузки взрывчатой смеси из смесителя произошло возгорание с последующим взрывом.

Погибших и пострадавших в результате этого ЧП на территории НИИ не зафиксировано.

Еще одно чрезвычайное происшествие на территории НИИ произошло 1 июня 2019 года. Это также были взрывы. В результате разрушено пять зданий - три складских и два производственных на общей площади 800 кв.м. На предприятии был пожар, его площадь составляла 100 кв.м.

Взрыв на территории НИИ 1 июня (фото - соцсеть, очевидец)

По данному факту возбудили уголовное дело.

Между тем, по данным регионального управления Роспотребнадзора, которое проверило атмосферный воздух в зоне жилой застройки Дзержинска вблизи завода ГосНИИ "Кристалл", превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ после взрыва не зафиксировано.

Пострадавшим в результате взрывов выделили материальную помощь. Из бюджета региона направлено по 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска - по 50 тысяч рублей.

РОСТЕХ ВЫДЕЛЯЕТ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Теперь Ростех выделяет 1,5 млрд рублей на полномасштабное возобновление и обновление производства ГосНИИ "Кристалл", что позволит предприятию выполнить гособоронзаказ и обязательства перед партнерами.

Как сообщает пресс-служба корпорации, будет восстановлена производственная база самого ГосНИИ. Также Ростех профинансирует проектно-изыскательские работы института по федеральным целевым программам (ФЦП). Кроме того, часть средств пойдет на возмещение ущерба третьим лицам.

"ГосНИИ "Кристалл" – уникальное предприятие, ключевое звено в цепочке производства взрывчатых веществ и составов по заказу минобороны. На территории НИИ уже введены дополнительные меры безопасности, внедрена новая система пожаротушения и локализация подачи тепла", - сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

По его словам, эти средства позволят НИИ восстановить мощности до необходимого уровня.