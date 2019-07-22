Мэрия рассчитывает, что НПАТ начнет получать устойчивую прибыль к 2021 году. Каковы шансы? Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мэрия рассчитывает, что МП "Нижегородпассажиравтотранс" начнет получать устойчивую прибыль к 2021 году. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на заседании совместной комиссии Гордумы.

Он пояснил, что и.о. заместителя главы города по транспорту и дорожному хозяйству Елена Лекомцева подготовила и представила мэрии три сценария развития предприятия: консервативный, оптимистичный и очень оптимистичный. Согласно первому НПАТ достигнет финансовой стабильности и устойчивой прибыли в размере 300 млн рублей к 2021 году, согласно второму – уже к 2020 году. Про третий Владимир Панов не пояснил.

Долги "Нижегородпассажиравтотранс"

Владимир Панов также сообщил, что предприятие планирует взять пятилетний кредит на 800 млн рублей для покрытия долгов.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород намерен прокредитоваться на 2,5 млрд рублей.

Как сообщила Елена Лекомцева, долг предприятия только перед Федеральной налоговой службой на сегодняшний момент свыше 800 млн рублей.

Напомним, на начало 2019 года долг НПАТ составлял 1 млрд рублей, на 1 июня 2018 года был – почти 1,16 млрд рублей. Поэтому в июле 2018 года депутаты одобрили передачу зданий "Нижегородпассажиравтотранса" налоговой службе области в залог во избежание банкротства.

Тогда налоговая служба предоставила НПАТ рассрочку. Ежемесячные платежи предприятия составляют около 45 млн рублей в месяц.

Рекордные показатели работы

Глава Нижнего Новгорода заявил, что динамика развития "Нижегородпассажиравтотранс" - устойчиво-положительная. Выручка предприятия достигла рекордных показателей, увеличившись на 20%.

Елена Лекомцева также отметила, что в НПАТ возвращаются водители. За последнее время на предприятие устроилось порядка 230 водителей.

По мнению Владимира Панова, это связано со стабильной зарплатой размером порядка 45 тысяч рублей.

Напомним, в 2018 году в Нижнем Новгороде была острая проблема недостатка работников общественного транспорта, но в марте 2019 года Елена Лекомцева заявила, что проблема нехватки водителей общественного транспорта в Нижнем Новгороде решена.

Экономные автобусы на газомоторном топливе

Сегодня на заседании стало известно, что НПАТ планирует закупить в лизинг 200 низкопольных автобусов на газомоторном топливе (компримированный природный газ - метан) осенью 2019 года.

В 2018 году администрация Нижнего Новгорода осуществила покупку 100 автобусов ЛИАЗ-529267 на газомотороном топливе в лизинг. Сумма контракта составила 1,5 млрд рублей. На закупку автобусов привлекались федеральные деньги в размере 196 млн рублей, а также средства областного и муниципального бюджетов.

Как сообщила на заседании Елена Лекомцева, рост доходов НПАТ с вводом автобусов, закупленных к ЧМ-2018 составил 23%. Расходы наоборот оказались низкими.

Обслуживание автобусов на газомоторном топливе в скором времени станет еще дешевле. Владимир Панов сообщил, что на территории автопарков на ул.Кима и ул.Удмурсткой установят заправочные станции.