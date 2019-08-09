"Улучшение жилищных условий" в Нижегородской области: условия и сроки программы Общество

Официальная регистрация потенциальных участников подпрограммы "Улучшение жилищных условий специалистов" государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" стартовала в Нижегородской области. Прием документов начался 12 августа 2019 года.

Цель: госпрограмма разработана для повышения качества и условий жизни специалистов учреждений сферы образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальной поддержки, привлечения и дальнейшего закрепления высококвалифицированных кадров.

Кто может улучшить жилищные условия: учителя, воспитатели (в том числе старшие воспитатели), преподаватели, педагоги дополнительного образования, мастера производственного обучения. Полный перечень вакансий будет размещен на сайте министерства образования региона, подробности в приказе.

По условиям программы – это может быть покупка жилья на вторичном рынке, ипотечный взнос или строительство собственного дома.

Сроки и выплаты: программа реализуется с 2019 по 2023 годы. Социальная поддержка специалистам-участникам подпрограммы оказывается из средств областного бюджета в форме социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. Размер социальной выплаты – 1 млн рублей.

Прием документов начинается 12 августа 2019 года и продлится до 20 сентября 2019 года.

Условием предоставления мер социальной поддержки является обязанность специалиста отработать не менее семи лет с момента заключения соглашения на постоянной основе на должности, по которой специалист был отобран для участия в подпрограмме.

Куда обращаться: прием заявлений и документов осуществляется по адресу: ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования", Центр организационно-методического сопровождения конкурсных отборов в сфере образования, ул. Ванеева, 203, учебный корпус, к. 209. Телефон для справок: 8 (831) 468-93-81. Время работы – с 9.00до 17.00. Ответственное лицо за прием документов - Парфенова Алена Петровна.

Допвыплаты: согласно внесенным в 2018 году изменениям в региональный закон о мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства, молодые специалисты могут рассчитывать на единовременную выплату в 300 тысяч рублей с возможностью разделить эту сумму на три года (получая по 100 тысяч рублей), и в 210 тысяч рублей с возможностью разделения суммы на три года по 70 тысяч – выпускники, получившие среднее образование. Ежемесячные выплаты составляют 8 тысяч и 6 тысяч рублей соответственно.

Программа развития сельских территорий: стартует в Нижегородской области в 2020 году. В перечень ее мероприятий войдет строительство дорог, газопроводов, водопроводов, социальных объектов и льготного жилья для специалистов в районах.

Основную часть региональной заявки составляют проекты, направленные на улучшение жилищных условий граждан. Это социальные выплаты на строительство и приобретение жилья и господдержка на погашение процентов по ипотечным и потребительским кредитам.

Как пояснили в региональном минсельхозе, эта господдержка рассчитана на сотрудников агропромышленного комплекса, врачей, учителей и других работников социальной сферы в районах области, которые сейчас нуждаются в улучшении жилищных условий. Если региональная заявка будет одобрена, получить помощь смогут и специалисты, которые решат переехать в сельские территории из города. По условиям программы они смогут получить практически беспроцентные ипотечные кредиты.