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Культура и отдых

Новый концертный сезон в Нижегородской филармонии откроется выступлением юношеского оркестра

12 августа 2019 16:47  [67] Культура и отдых

Фото: Нижегородская филармония

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый концертный сезон в Нижегородской филармонии откроется выступлением Всероссийского юношеского симфонического оркестра 12 сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте филармонии.

Состав оркестра - 97 музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет более чем из 40 городов России. Руководит им советский и российский альтист, дирижер и педагог Юрий Башмет.

"Это тот редкий случай, когда дети смогут увидеть и услышать сочинения великих классиков в исполнении сверстников", - говорится в информации

В программе концерта: "Ромео и Джульетта" Чайковского, "Кол Нидрей" Бруха и Пятая симфония Шостаковича.

Напомним, около 6 тысяч нижегородцев посетили международный фестиваль искусств "Стрелка", который проходил с 28 июня по 3 июля на территории пакгаузов. Ажурные исторические конструкции были трансформированы в концертный зал, где состоялась церемония вручения федеральной премии "Инновация. Гала-концерты прошли в рамках первого международного фестиваля искусств. Фестиваль организован при поддержке Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии

СПРАВКА:

Идея создания Всероссийского юношеского симфонического оркестра принадлежит Юрию Башмету и реализована Дмитрием Гринченко в 2012 году. Оркестр формируется на основе конкурса исполнителей классической музыки, который помогает выявить музыкально одаренных детей на территории Российской Федерации. Отборочные туры проходят во всех Федеральных округах с периодичностью — раз в два года. В прослушиваниях принимают участие студенты ведущих музыкальных институтов, ученики детских музыкальных школ, школ искусств и музыкальных училищ, в возрасте от 10-ти до 21-ого года.

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