Гиды приглашают на бесплатные экскурсии по Сормовскому району 16-18 августа Культура и отдых

Фото: пресс-служба ПАО "Завод "Красное Сормово"

Гиды приглашают на бесплатные экскурсии по Сормовскому району 16-18 августа. Марафон приурочен к празднованию Дня города. За три дня экскурсоводы проведут 30 бесплатных познавательных прогулок по району, сообщили в пресс-службе администрации города.

Участники марафона смогут узнать, почему Сормово называется "красным", познакомиться с памятниками архитектуры района.

Начало прогулок в 10.00, 12.00,14.00 и 16.00 (сбор - у памятника паровозу, ул. Коминтерна, 250) все три дня 16, 17 и 18 августа.

Также экскурсоводы расскажут о пяти эпохах Сормовского "пятака". Начало в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00 (экскурсии стартуют от крыльца торгового центра "Сормовские зори", ул. Коминтерна, 117) все три дня.

Экскурсии организованы в рамках программы "Культурный район": ранее был организован "Сормовский Монмартр" и другие развлечения.

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