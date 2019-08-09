Бесплатные шаттлы будут курсировать в Нижнем Новгороде 17 августа Культура и отдых

Бесплатные шаттлы будут курсировать в Нижнем Новгороде 17 августа 2019 года (День города). Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Специальные автобусы-шаттлы будут двигаться по двум направлениям: c 12.00 до 23.00 будет курсировать шаттл от ул.Стрелка (парковка у собора Александра Невского) – пл.Благовещенская – ул.Маслякова (обратно – ННГАСУ) – пл.Горького (Дом связи).

На этом маршруте будет задействован один автобус, его примерное время в пути составляет около 11 минут, а оборот с учетом времени ожидания 25 минут.

Другой автобус будет ездить с 09.30 до 23.30 по маршруту: набережная Гребного канала – Казанский съезд – Катер "Герой" – ул.Широкая – пл.Минина и Пожарского. В данном направлении будет двигаться также один автобус.

Время в пути шаттла составит около 14 минут, а оборот с учетом времени ожидания – 30 минут.

Напомним, что в целом в День города общественный транспорт будет объезжать перекрытую Нижневолжскую набережную через Похвалинский съезд. В День города-2019 нижегородцев и гостей ожидают мотор-шоу, фиеста воздушных шаров и парад парусов.