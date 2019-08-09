Последние новости рубрики Культура и отдых
13 августа 2019 10:38  [120] Бесплатные шаттлы будут курсировать в Нижнем Новгороде 17 августа
12 августа 2019 17:22  [211] Композитор Александр Морозов подарит городу песню "Нижегородская лирическая"
12 августа 2019 17:16  [187] Гиды приглашают на бесплатные экскурсии по Сормовскому району 16-18 августа
12 августа 2019 16:47  [164] Новый концертный сезон в Нижегородской филармонии откроется выступлением юношеского оркестра
12 августа 2019 14:08  [301] Зону отдыха на реке Яхта открыли в Тонкино Нижегородской области
12 августа 2019 11:02  [237] День города прошел на Бору Нижегородской области 11 августа
10 августа 2019 18:00  [346] Школа КВН появится в Нижнем Новгороде
09 августа 2019 16:23  [254] "Конкурсы по благоустройству стимулируют людей приводить в порядок свои дворы", - Евгений Лебедев
09 августа 2019 16:08  [304] Новые детские площадки начнут устанавливать в Нижегородском районе в сентябре
09 августа 2019 15:41  [611] "Реклама туристической привлекательности Нижнего Новгорода должна быть постоянной и даже немного агрессивной", – Сергей Горин
Культура и отдых

Бесплатные шаттлы будут курсировать в Нижнем Новгороде 17 августа

13 августа 2019 10:38  [120] Культура и отдых

Бесплатные шаттлы будут курсировать в Нижнем Новгороде 17 августа 2019 года (День города). Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Специальные автобусы-шаттлы будут двигаться по двум направлениям: c 12.00 до 23.00 будет курсировать шаттл от ул.Стрелка (парковка у собора Александра Невского) – пл.Благовещенская – ул.Маслякова (обратно – ННГАСУ) – пл.Горького (Дом связи).

На этом маршруте будет задействован один автобус, его примерное время в пути составляет около 11 минут, а оборот с учетом времени ожидания 25 минут.

Другой автобус будет ездить с 09.30 до 23.30 по маршруту: набережная Гребного канала – Казанский съезд – Катер "Герой" – ул.Широкая – пл.Минина и Пожарского. В данном направлении будет двигаться также один автобус.

Время в пути шаттла составит около 14 минут, а оборот с учетом времени ожидания – 30 минут.

Напомним, что в целом в День города общественный транспорт будет объезжать перекрытую Нижневолжскую набережную через Похвалинский съезд. В День города-2019 нижегородцев и гостей ожидают мотор-шоу, фиеста воздушных шаров и парад парусов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph