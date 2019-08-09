Нижегородский общественный транспорт будет ходить через Похвалинский съезд в День города Общество

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Нижегородский общественный транспорт будет ходить через Похвалинский съезд в День города. Как сообщили в департаменте транспорта, 17 августа будет изменено движение ряда автобусных маршрутов.

В департаменте отметили, что в связи с прекращением движения транспорта по Нижне-Волжской набережной с 07.00 до 1.00 движение автобусов будет организовано в объезд.

Так, автобус маршрута №А-5 будет ездить по измененной схеме: Подновье, набережная Гребного канала, Нижне-Волжская набережная, улица Широкая, Зеленский съезд, площадь Минина и Пожарского. Кроме того, для этого маршрута будут введены остановки "Улица Широкая" в обоих направлениях в районе домов №7, №9 по улице Торговой, остановки "Площадь Минина и Пожарского" на высадку – в районе памятника Козьме Минину, на посадку – после Дмитриевской башни Кремля. Движение от пл.Минина будет организовано с 06.25, а от Подновья с 07.00. В случае высокого пассажиропотока работа маршрута №А-5 будет продлена до 20.00.

Путь следования автобусов маршрута №Т-87 будет сокращен до остановочного пункта "Стрелка".

Движение автобусов маршрутов №№А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, следующих от Канавинского моста к площади Минина и Пожарского, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской. В обратном направлении по улице Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Движение автобусов маршрутов №№А-3, А-61, А-95, Т-70, Т-71, Т-91, Т-92, следующих от Канавинского моста к площади Свободы, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького. В обратном направлении по улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Движение автобусов маршрута №А-45, следующих от площади Горького к площади Минина и Пожарского, будет организовано по улице Горького, площади Свободы, улице Варварской. В обратном направлении по той же схеме.

Движение автобусов маршрута №Т-47, следующих от Канавинского моста к площади Лядова, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской. В обратном направлении по улице Большой Покровской, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Для автобусов маршрутов №№А-3, А-19, А-52, А-61, А-90, А-95, Т-24, Т-40, Т-45, Т-70, Т-71, Т-91, Т-92 будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования измененных маршрутов.

Ранее сообщалось, что мотор-шоу, фиеста воздушных шаров и парад парусов ожидают нижегородцев в День города.