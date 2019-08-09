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Происшествия

Полицейские задержали мошенницу, похищавшую деньги у пожилых нижегородцев

13 августа 2019 10:54  [104] Происшествия
Задержанная

Задержанная

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотрудники уголовного розыска задержали женщину, которая путем обмана похищала деньги у пожилых нижегородцев. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что она причастна к нескольким преступлениям. Так после ее визита мужчина 1928 г.р. обнаружил пропажу банковской карты, с которой впоследствии было списано более 600 тысяч рублей.

Кроме того, 17 июля 2019 года у пожилой жительницы Семенова было похищено 15 тысяч рублей, а 29 мая у местной жительницы - 60 тысяч рублей.

Расследование уголовных дел по ст. 159 ч.3, ст. 158 ч.3, ст. 159 ч.2 УК РФ продолжается. В настоящее время женщина заключена под стражу. Полицейские проверяют женщину на причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что нижегородцы жалуются на мошенников в форме МЧС. В их квартиры и частные дома приходят некие люди, которые представляются сотрудниками МЧС. При этом они находятся в гражданской или форменной одежде, схожей с формой сотрудников МЧС России, и просят провести проверки помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Также полицейские задержали похитителя на Бору "по горячим следам": мужчина может быть причастен к другим преступлениям.

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