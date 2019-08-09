Шесть лет получил экс-глава ассоциации нижегородских перевозчиков за нападение на чиновника администрации Общество

Шесть лет получил экс-глава ассоциации нижегородских перевозчиков за нападение на чиновника администрации. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 13 августа 2019 года, Советский районный суд вынес приговор по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Судом установлено, что в 2016-2017 годах между администрацией Нижнего Новгорода и отдельными предпринимателями, занимающимися пассажирскими перевозками, возникли спорные вопросы по поводу реформирования пассажирской транспортной сети города, которые с января 2017 года стали предметом судебного разбирательства в Арбитражном суде Нижегородской области.

45-летний предприниматель, возглавлявший на тот момент ассоциацию, являлся одним из главных противников транспортной реформы, решил оказать влияние на представителя администрации в суде путем физической расправы над последним.

Для достижения указанного он создал организованную группу. В течение двух месяцев они осуществляли слежку за потерпевшим, установили его место жительства, автомобиль, на котором он перемещался, изучили маршруты передвижения и разработали план совершения преступления. С целью конспирации общались между собой с использованием СИМ-карт, приобретенных на неизвестных лиц.

Входящие в организованную группу 27-летний и 25-летний жители Сормовского района в мае 2017 года напали на представителя мэрии в подъезде его дома и избили.

"Решение" проблем обошлось предпринимателю в 1,25 млн рублей.

Подсудимые вину в совершении преступления признали, в содеянном раскаялись.

Суд назначил наказание 45-летнему организатору преступления с учетом всех смягчающих обстоятельств, а также исполнителям по 6 лет лишения свободы; соисполнителю, оказавшему содействие в совершении нападения на потерпевшего – 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания каждому в исправительной колонии строгого режима; подстрекателю – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что экс-руководитель ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергей Ковалёв был арестован в августе 2017 года по обвинению в избиении.

Напомним также, что в декабре 2015 года компания "Строй Инвест Проект" завершила разработку комплексной транспортной сети Нижнего Новгорода. Новая схема до 2030 года предполагала работы на 40 млрд рублей. КТС была обнародована в октябре 2016 года и внедрялась в течение 2017 года. Новая сеть вызвала недовольство как со стороны частных перевозчиков, так и со стороны общественности.

Позднее администрация приняла решение разработать новую маршрутную схему в связи с поступающими от жителей многочисленными жалобами. В итоге, после серии публичных обсуждений большая новая схема так и не была принята. Тем не менее, часть маршрутов отменили, часть - вернули, часть - продлили с учетом пожеланий нижегородцев.