Последние новости рубрики Общество
13 августа 2019 16:19  [31] Новый график диспансеризации утвержден в Нижегородской области
13 августа 2019 16:16  [54] Нижегородского производителя хохломских изделий просят признать банкротом
13 августа 2019 15:17  [127] Шесть лет получил экс-глава ассоциации нижегородских перевозчиков за нападение на чиновника администрации
13 августа 2019 13:48  [166] Незаконную свалку старых шин и емкостей с нефтеотходами обнаружили в Богородском районе
13 августа 2019 13:34  [131] Четырехдневную рабочую неделю предлагают ввести в России
13 августа 2019 13:23  [180] Автобусы в Балахне снова вышли в рейсы после забастовки водителей
13 августа 2019 12:51  [143] Вентиляцию реконструируют в ЦРБ Шаранги Нижегородской области
13 августа 2019 12:10  [108] Начальную школу построят в Шаранге Нижегородской области
13 августа 2019 12:02  [812] Правила расчета оплаты за потребленную электроэнергию изменились с 1 августа
13 августа 2019 11:37  [108] Нижегородская станция аэрации отмечает 45-летний юбилей
Общество

Новый график диспансеризации утвержден в Нижегородской области

13 августа 2019 16:19  [31] Общество

Новый график диспансеризации утвержден в 80 медицинских учреждениях Нижегородской области в соответствии с поручением председателя правительства России. Теперь пройти обследование можно также в вечерние часы и по субботам. Подробности на сайте ТФОМС.

Если у пациентов возникают другие вопросы, то можно связаться с представителем страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС, или позвонить по бесплатному телефонному номеру единого Контакт-центра ТФОМС Нижегородской области: 8-800-333-71-93. Контакт-центр работает круглосуточно.

В Территориальном фонде ОМС напоминают: по предложению президента РФ Госдума приняла закон, согласно которому с 2019 года гражданину предоставляется дополнительный выходной для прохождения диспансеризации, а пенсионерам и людям предпенсионного возраста — два рабочих дня. Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс. День, в который работник планирует проходить диспансеризацию, необходимо согласовывать с работодателем. Сотрудник подает заявление, на основании которого работодатель издает приказ об освобождении от работы, с которым знакомит работника под роспись.

"Государством созданы все условия, чтобы мотивировать человека следить за собственным здоровьем, своевременно проходить диспансеризацию и профосмотры. Расширен график работы медучреждений, оплачиваются рабочие дни прохождения медицинского обследования, делается упор на профилактику и раннее выявление онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня очень многое зависит от самого человека, его активной позиции, внимательного отношения к собственному здоровью", - считает директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышева.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph