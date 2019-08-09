Новый график диспансеризации утвержден в Нижегородской области Общество

Новый график диспансеризации утвержден в 80 медицинских учреждениях Нижегородской области в соответствии с поручением председателя правительства России. Теперь пройти обследование можно также в вечерние часы и по субботам. Подробности на сайте ТФОМС.

Если у пациентов возникают другие вопросы, то можно связаться с представителем страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС, или позвонить по бесплатному телефонному номеру единого Контакт-центра ТФОМС Нижегородской области: 8-800-333-71-93. Контакт-центр работает круглосуточно.

В Территориальном фонде ОМС напоминают: по предложению президента РФ Госдума приняла закон, согласно которому с 2019 года гражданину предоставляется дополнительный выходной для прохождения диспансеризации, а пенсионерам и людям предпенсионного возраста — два рабочих дня. Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс. День, в который работник планирует проходить диспансеризацию, необходимо согласовывать с работодателем. Сотрудник подает заявление, на основании которого работодатель издает приказ об освобождении от работы, с которым знакомит работника под роспись.

"Государством созданы все условия, чтобы мотивировать человека следить за собственным здоровьем, своевременно проходить диспансеризацию и профосмотры. Расширен график работы медучреждений, оплачиваются рабочие дни прохождения медицинского обследования, делается упор на профилактику и раннее выявление онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня очень многое зависит от самого человека, его активной позиции, внимательного отношения к собственному здоровью", - считает директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышева.