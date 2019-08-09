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Общество

Платформу на нижегородском ж/д вокзале отремонтируют раньше срока

14 августа 2019 15:56  [77] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Платформу №5 на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде отремонтируют раньше срока. Об этом сообщил приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков в ходе круглого стола 14 августа 2019 года.

"Мы поставили этот вопрос перед руководством РЖД и они сдвинули сроки с 2021-2022 гг. на 2020 год. То есть уже в следующем году эта задача будет реализована", - сказал он.

В том числе платформа, на которую в основном прибывают электрички, будет доступна для нижегородцев с ограниченными возможностями.

В целом же проверка транспортной прокуратуры показала, что на вокзале Нижнего Новгорода созданы достаточно комфортные условия на получение транспортных услуг.

Напомним, прокурор пообещал сделать часть пассажирских судов доступными для инвалидов-колясочников.

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