Платформу на нижегородском ж/д вокзале отремонтируют раньше срока

Платформу №5 на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде отремонтируют раньше срока. Об этом сообщил приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков в ходе круглого стола 14 августа 2019 года.
"Мы поставили этот вопрос перед руководством РЖД и они сдвинули сроки с 2021-2022 гг. на 2020 год. То есть уже в следующем году эта задача будет реализована", - сказал он.
В том числе платформа, на которую в основном прибывают электрички, будет доступна для нижегородцев с ограниченными возможностями.
В целом же проверка транспортной прокуратуры показала, что на вокзале Нижнего Новгорода созданы достаточно комфортные условия на получение транспортных услуг.
Напомним, прокурор пообещал сделать часть пассажирских судов доступными для инвалидов-колясочников.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+