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Общество

Совместный рейд службы судебных приставов и ЭнергосбыТ Плюс прошел в Дзержинске

15 августа 2019 11:54  [92] Общество

Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс принял участие в рейде, организованном 14 августа 2019 года в Дзержинске службой судебных приставов (ССП). В ходе рейда сотрудники ССП с помощью специального приложения "Мобильный розыск" проверяли номера машин на наличие задолженности, находящейся в исполнительном производстве у их владельцев, в том числе за отопление и горячую воду перед ПАО "Т Плюс" и АО "НКС".

В рамках информационной кампании "Внимание, должник!" Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс также систематически проводит рейды совместно со службой судебных приставов и ГИБДД, обходы по квартирам жителей-должников. Так, в июле текущего года была осуществлена проверка 60 адресов должников за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове. Им были вручены уведомления о возбуждении исполнительных производств, квитанции для оплаты и повестки о вызове к судебному приставу-исполнителю для дачи объяснений.

"О долге за отопление и горячую воду знает каждый житель, ведь мы ежемесячно в квитанции указываем данную информацию, систематически напоминаем нашим гражданам о необходимости своевременно оплачивать отопление и горячую воду и о последствиях неоплаты. К сожалению, не все граждане серьезно относятся к нашим аргументам и оказываются в ситуации, когда накладывается арест на банковские счета, заработную плату, транспортные средства, в итоге сумма долга с учетом пени, госпошлины, исполнительского сбора значительно увеличивается", - подчеркнула руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Наталья Еремина.

С начала текущего года в отношении жителей Дзержинска и Кстова, имеющих долги за отопление и горячую воду, Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс направил свыше 15 тысяч исполнительных документов на общую сумму 277 млн рублей в службу судебных приставов, банки, пенсионный фонд, а также работодателям должников.

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