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Общество

ИП подала иск о взыскании с МП "Нижегородэлектротранс" почти 19 млн рублей

15 августа 2019 13:46  [58] Общество

Индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна Терентьева подала иск о взыскании с МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) почти 19 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда области.

Дата первого судебного заседания пока не назначена. Что именно станет предметом судебного разбирательства, в картотеке дел пока не указано.

В июне этого года сообщалось, что задолженность "Нижегородэлектротранса" перед "ТНС энерго" превысила 127 млн рублей. НЭТ входит в число злостных неплательщиков гарантирующего поставщика электроэнергии.

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