ИП подала иск о взыскании с МП "Нижегородэлектротранс" почти 19 млн рублей Общество

Индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна Терентьева подала иск о взыскании с МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) почти 19 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда области.

Дата первого судебного заседания пока не назначена. Что именно станет предметом судебного разбирательства, в картотеке дел пока не указано.

В июне этого года сообщалось, что задолженность "Нижегородэлектротранса" перед "ТНС энерго" превысила 127 млн рублей. НЭТ входит в число злостных неплательщиков гарантирующего поставщика электроэнергии.