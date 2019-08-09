ИП подала иск о взыскании с МП "Нижегородэлектротранс" почти 19 млн рублей

Индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна Терентьева подала иск о взыскании с МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) почти 19 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда области.
Дата первого судебного заседания пока не назначена. Что именно станет предметом судебного разбирательства, в картотеке дел пока не указано.
В июне этого года сообщалось, что задолженность "Нижегородэлектротранса" перед "ТНС энерго" превысила 127 млн рублей. НЭТ входит в число злостных неплательщиков гарантирующего поставщика электроэнергии.
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