Жителей МКД в п. Ильиногорск примут на прямые расчеты за электроэнергию с 1 сентября

Жителей многоквартирного дома (МКД) в поселке Ильиногорск Володарского района Нижегородской области примут на прямые расчеты за электроэнергию с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "ТНС энерго НН".

Речь идет о доме №13 на ул. Мира.

В пресс-службе пояснили, "ТНС энерго НН" инициировало процедуру исключения данного многоквартирного жилого дома из договора энергоснабжения с МУП ЖКХ "Ильиногорское" в связи с системными неплатежами предприятия за потребленную электроэнергию, руководствуясь п.2 и п.3 ст.157.2 Жилищного кодекса РФ.

По договору МУП ЖКХ "Ильиногорское" имеет задолженность по оплате электроэнергии в размере более 705 тысяч рублей за период с ноября 2018 года по февраль 2019 год. Задолженность подтверждена решениями арбитражного суда Нижегородской области, вступившими в законную силу.

С 1 сентября 2019 года вышеуказанный договор будет прекращен в отношении многоквартирного дома №13 по ул. Мира в п. Ильиногорск. Жители перейдут на прямые расчеты за электроэнергию.

"Обращаем внимание новых клиентов, что, начиная с сентября 2019 года, передавать показания электросчетчиков необходимо напрямую в ПАО "ТНС энерго НН" не позднее 25 числа каждого месяца любым из способов, указанных на сайте nn.tns-e.ru (раздел "Информация"/"Способы передачи показаний")", - говорится в сообщении.

Заключения письменных договоров энергоснабжения между собственниками жилых помещений в МКД и ПАО "ТНС энерго НН" не требуется – договоры считаются заключенными на неопределенный срок. ПАО "ТНС энерго НН" гарантирует соблюдение прав и законных интересов собственников жилых помещений.

Консультироваться по вопросам энергоснабжения можно на официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" - nn.tns-e.ru (сервис "Напишите нам" на домашней странице сайта и "Обращение в компанию"), по телефону Единого контактного центра 8(831)233-09-70, в стационарных Центрах обслуживания клиентов и Мобильных офисах компании.

СПРАВКА:

Среди предприятий ЖКХ Нижегородской области МУП ЖКХ "Ильиногорское" является одним из крупнейших должников за электроэнергию. Суммарная задолженность перед ПАО "ТНС энерго НН" за энергоресурс, потребленный объектами теплоснабжения, водоотведения и многоквартирными домами п. Ильиногорск, превышает 4,2 млн рублей.