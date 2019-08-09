АСВ за неделю выплатило вкладчикам КБ "Ассоциация" 4,1 млрд рублей Бизнес

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) за неделю выплатило вкладчикам КБ "Ассоциация" 4,1 млрд рублей. Об этом сообщает АСВ.

Напомним, что выплаты осуществляются с 8 августа 2019 года.

ЦБ отозвал лицензию у КБ "Ассоциация" в конце июля 2019 года. В пресс-службе нижегородского банка пояснили, что вскрылся факт мошенничества со стороны сотрудника казначейства банка "Ассоциация", который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.

С 29 июля в КБ "Ассоциация" работает временная администрация, с 8 июля АСВ выплачивает вкладчикам страховое возмещение. Банком-агентом избран Сбербанк.

В АСВ пояснили, что за первую неделю банк-агент выплатил 4,1 млрд рублей или 72% от страховой ответственности. Страховое возмещение получили 8,5 тысяч вкладчиков "Ассоциации", включая 239 юридических лиц, которые являются малыми предприятиями.

Для удобства вкладчиков АСВ организовал выплаты во всех населенных пунктах, где имелись структурные подразделения КБ "Ассоциация", в том числе в 32 населенных пунктах Нижегородской области и Костромской области. Для этого будут задействованы около 100 структурных подразделений Сбербанка.

СПРАВКА:

Согласно реестру обязательств КБ "Ассоциация" за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могут обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 малых предприятий на сумму 213 млн рублей.