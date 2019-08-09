Благоустройство Сквера 1905 года гарантируют завершить 17 августа Общество

Благоустройство Сквера 1905 года по данным на 15 августа Фото: НИА Нижний Новгород

Глава Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев заверяет, что благоустройство Сквера 1905 года завершится 17 августа. Как сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода, такую информацию глава района озвучил 15 августа заместителю руководителя фракции партии "Единая Россия" в Гордуме Станиславу Прокоповичу.

Станислав Прокопович сегодня в составе комиссии проконтролировал ход благоустройства в Сквере 1905 года, которое проходит в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".



Алексей Мочкаев гарантировал, что работы в сквере завершатся ко Дню города, который в этом году отмечается 17 августа.

При проверке готовности сквера Станислав Прокопович и члены комиссии выяснили, что плитка вблизи памятника, а также на территориях, примыкающих к остановкам на ул. Белинского и на пл. Свободы уложена не до конца, кроме того, вандалы уже успели расписать скамейки граффити.

Заместитель руководителя фракции сообщил, что по заверению подрядчика, все выявленные недочеты будут устранены.

"В целом готовность проекта, я оцениваю на 95%. На данном объекте есть много "скрытых" работ, которые нельзя было просчитать сразу. Например, было вывезено более 50 КамАЗов строительного мусора от предыдущего подрядчика, и все это отодвинуло сроки сдачи объекта. Сейчас подрядчики работают усиленно, поэтому с большой долей вероятности можно ожидать к субботе полного завершения работ", - сказал депутат.

Напомним, что в последний раз подрядчик ООО "Вымпелоптторг" сорвало срок завершения благоустройства Сквера 1905 года в начале августа. В это время готовность работ составляла 90%, тогда как при заключении контракта 3 июня текущего года предполагалось, что благоустройство завершится через 60 дней.

Администрация Нижегородского района объяснила тогда, что подрядчика второй очереди благоустройства сквера задерживает предыдущий подрядчик, который сейчас выполняет гарантийные работы.

Напомним, что изначально подрядчиком по благоустройству сквера выступало ООО "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна" (г. Заволжье), но компания сорвала сроки по разным причинам и некачественно выполнила работы. Теперь эта организация в рамках гарантийных работ устраняет недочеты. Контракт с компанией из Заволжья заключен 27 сентября 2018 года, завершить благоустройство она должна была до 31 декабря того же года.

Для того, что бы благоустройство сквера состоялось, администрация города заключила контракт с ООО "Вымпелоптторг".