Нижегородских энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды Общество

Фото: Нижновэнерго

Энергетики "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго" перешли в режим повышенной готовности к устранению возможных в связи с ухудшением погодных условий технологических нарушений в электроснабжении. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в течение дня 16 августа 2019 г местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде сохранятся

грозы, ливни, град, отдельные усиления северного, северо-восточного ветра 13-18 м/с.

Нижегородские бригады энергетиков оперативно мобилизованы и осуществляют контроль за энергообъектами. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Также в распоряжении электросетевой компании находятся 305 резервных источников электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии.

В ПАО "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго" напомнили, что по всем вопросам, связанным с электроснабжением, нижегородцы могут обращаться по телефону контакт-центра компании: 8-800-100-33-00. В случае возникновения внештатных ситуаций потребители также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.