Разряд молнии предположительно стал причиной пожара в частном доме в Нижнем Новгороде Происшествия

Разряд молнии предположительно стал причиной пожара в частном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 16 августа.

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на ул. Рыбинская в Советском районе поступило в МЧС накануне в 17:36.

В результате пожара обгорело имущество и внутренняя отделка двух квартир на третьем этаже на площади 60 кв.м.

В ходе тушения пожарные эвакуировали пять человек. Никто не пострадал.