Разряд молнии предположительно стал причиной пожара в частном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 16 августа.
Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на ул. Рыбинская в Советском районе поступило в МЧС накануне в 17:36.
В результате пожара обгорело имущество и внутренняя отделка двух квартир на третьем этаже на площади 60 кв.м.
В ходе тушения пожарные эвакуировали пять человек. Никто не пострадал.
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