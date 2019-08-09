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Происшествия

Разряд молнии предположительно стал причиной пожара в частном доме в Нижнем Новгороде

16 августа 2019 11:35  [88] Происшествия

Разряд молнии предположительно стал причиной пожара в частном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 16 августа.

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на ул. Рыбинская в Советском районе поступило в МЧС накануне в 17:36.

В результате пожара обгорело имущество и внутренняя отделка двух квартир на третьем этаже на площади 60 кв.м.

В ходе тушения пожарные эвакуировали пять человек. Никто не пострадал.

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