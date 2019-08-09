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Происшествия

Нижегородец получил ожоги первой степени на пожаре в жилом доме в д. Пушкарево

16 августа 2019 12:05  [61] Происшествия

Нижегородец получил ожоги первой и второй степени на пожаре в жилом доме в деревне Пушкарево Сокольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре поступило 15 августа в 22:16.

На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дома и надворной постройки на площади 72 кв.м. В результате дом сгорел полностью, а 39-летний хозяин дома получил ожоги и отравление продуктами горения. Пострадавшего доставили в Сокольскую больницу.

Как сообщили огнеборцы, к пожару привело нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Напомним, разряд молнии предположительно стал причиной пожара в частном доме в Нижнем Новгороде.

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