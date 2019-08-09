Нижегородский сквер имени 1905 года открылся после реконструкции Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Нижегородский сквер имени 1905 года открылся после реконструкции по программе формирования комфортной городской среды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По информации главы Нижегородского района Алексея Мочкаева, в сквере сделали дорожки из гранитной плитки, лестницу со стороны Оперного театра, подпорную стенку, уложили газоны, поставили лавочки. По периметру высадили полторы тысячи кустарников, чтобы защитить зону отдыха от шума.

Он отметил, что раньше это была скорее транзитная площадка, пешеходный поток через которую ежедневно составлял до 15 тысяч человек. Сейчас горожане стали проводить здесь время, отдыхать на лавочках, назначать встречи. Алексей Мочкаев добавил, что, когда в сквере вручную выравнивали грунт, чтобы не повредить корни деревьев, в земле нашли много строительного мусора времен комсомольских строек. Всего вывезли 50 КАМАЗов.

Сообщается, что в ходе инспекции качества работ, которую глава Нижнего Новгорода Владимир Панов провел в День города, он посадил в обновленном сквере три липы.

Напомним, что в последний раз подрядчик ООО "Вымпелоптторг" сорвало срок завершения благоустройства Сквера 1905 года в начале августа. В это время готовность работ составляла 90%, тогда как при заключении контракта 3 июня текущего года предполагалось, что благоустройство завершится через 60 дней.

Администрация Нижегородского района объяснила тогда, что подрядчика второй очереди благоустройства сквера задерживает предыдущий подрядчик, который сейчас выполняет гарантийные работы.

Изначально подрядчиком по благоустройству сквера выступало ООО "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна" (г. Заволжье), но компания сорвала сроки по разным причинам и некачественно выполнила работы. Теперь эта организация в рамках гарантийных работ устраняет недочеты. Контракт с компанией из Заволжья заключен 27 сентября 2018 года, завершить благоустройство она должна была до 31 декабря того же года.

Для того, что бы благоустройство сквера состоялось, администрация города заключила контракт с ООО "Вымпелоптторг".