В 10 метрах от берега: нижегородский водитель утонул в машине

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Водитель утонул в автомобиле Niva Chevrolet, машину обнаружили в 10 метрах от берега на глубине 4 метра. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области 17 августа 2019 года, ЧП произошло на Оке в около д. Липовицы Павловского района.
На место была направлена водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России. Тело мужчины извлекли, обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что нетрезвый 14-летний мальчик утонул в котловане в Дзержинске, также подросток утонул в Вадском районе при прыжке с "тарзанки".
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