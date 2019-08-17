В 10 метрах от берега: нижегородский водитель утонул в машине Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Водитель утонул в автомобиле Niva Chevrolet, машину обнаружили в 10 метрах от берега на глубине 4 метра. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области 17 августа 2019 года, ЧП произошло на Оке в около д. Липовицы Павловского района.

На место была направлена водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России. Тело мужчины извлекли, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что нетрезвый 14-летний мальчик утонул в котловане в Дзержинске, также подросток утонул в Вадском районе при прыжке с "тарзанки".