Пятилетняя девочка пропала в Нижегородской области, уйдя гулять на улицу Происшествия

Волонтеры объявили сбор на поиск пятилетней девочки, которая пропала, уйдя гулять на улицу в поселке Степановка Вознесенскиого района Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Пятилетняя Зарина Авгонова ушла гулять сегодня – 18 августа.

Волонтеры, собирая добровольцев, сообщают, что им также необходимы собаки и машины.

Напомним, что в Нижегородской области больше года ищут 9-летнюю Машу Люлину. Ребенка не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка также вышла на прогулку около дома.

Также больше года назад пропала 13-летняя Мария Ложкарева. Девочка 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

В конце июля волонтеры усилили поиск Маши Ложкаревой по просьбе следственных органов.