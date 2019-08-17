Комиссия приняла все школы Дзержинска к новому учебному году

Все 39 школ Дзержинска приняты комиссией к новому учебному году без замечаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 19 августа 2019 года. Приемка учебных заведений прошла с 1 по 15 августа.
Рабочая комиссия, в состав которой вошли представители МЧС, Роспотребнадзора, Росгвардии, УВД, администрации города, приняла объекты с первого предъявления. Ежедневно члены комиссии принимали по несколько учебных заведений.
Как сообщила директор департамента образования Ольга Палеева, руководители школ совместно с педагогическими и родительскими коллективами провели большую работу по подготовке к новому учебному году. Закуплены новые учебники, обновлены школьная мебель и компьютерная техника, включая приобретение интерактивного оборудования.
В учебных заведениях выборочно проведены ремонты кровли, сантехнического оборудования, заасфальтирована прилегающая территория, выполнены другие виды работ.
Ранее сообщалось, что все школы Нижнего Новгорода также готовы к новому учебному году.
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