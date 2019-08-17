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Политика

Григорий Меламед стал руководителем управления госохранкультуры Нижегородской области

19 августа 2019 11:07  [109] Политика

Григорий Меламед стал руководителем управления государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области. Соответствующее решение принял глава региона Глеб Никитин.

Меламед приступил к своим обязанностям 19 августа 2019 года. Отбор на пост проходил в рамках программы "Команда Правительства".

"Сегодня перед управлением по охране культурного наследия стоит целый ряд задач. В первую очередь – сохранение и реставрация тех исторических зданий, которые сегодня являются ОКН. Это непростой процесс: здания принадлежат разным собственникам, и далеко не всегда они следят за состоянием своего имущества. Второе – важность вдумчивого подхода к выявлению ОКН. Здания, имеющие историческую ценность, не должны быть утрачены. И, наконец, нужно не только бережно, с любовью и знанием относиться к историческому наследию, но и иметь предложения по развитию этих территорий, чтобы вдохнуть в старые кварталы новую жизнь", - отметил губернатор.

Напомним, с октября прошлого года и до 19 августа в статусе "и.о." управление госохранкультуры возглавлял Игорь Петров. Ранее руководителем управления была Надежда Преподобная, но в октябре прошлого года ее назначили министром культуры Нижегородской области.

СПРАВКА:

Григорий Викторович Меламед родился 17 мая 1982 года. Окончил Самарский Государственный Аэрокосмический Университет имени академика С.П. Королева (менеджмент), Самарский Государственный Экономический Университет второго высшего и дополнительного образования (юриспруденция, правовое обеспечение хозяйственной деятельности). Григорий Меламед работал в департаменте строительства и архитектуры Самары, управлении гражданской защиты администрации Самары, министерстве культуры Самарской области. До настоящего времени работал в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области начальником отдела государственного надзора.

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