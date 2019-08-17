Григорий Меламед стал руководителем управления госохранкультуры Нижегородской области Политика

Григорий Меламед стал руководителем управления государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области. Соответствующее решение принял глава региона Глеб Никитин.

Меламед приступил к своим обязанностям 19 августа 2019 года. Отбор на пост проходил в рамках программы "Команда Правительства".

"Сегодня перед управлением по охране культурного наследия стоит целый ряд задач. В первую очередь – сохранение и реставрация тех исторических зданий, которые сегодня являются ОКН. Это непростой процесс: здания принадлежат разным собственникам, и далеко не всегда они следят за состоянием своего имущества. Второе – важность вдумчивого подхода к выявлению ОКН. Здания, имеющие историческую ценность, не должны быть утрачены. И, наконец, нужно не только бережно, с любовью и знанием относиться к историческому наследию, но и иметь предложения по развитию этих территорий, чтобы вдохнуть в старые кварталы новую жизнь", - отметил губернатор.

Напомним, с октября прошлого года и до 19 августа в статусе "и.о." управление госохранкультуры возглавлял Игорь Петров. Ранее руководителем управления была Надежда Преподобная, но в октябре прошлого года ее назначили министром культуры Нижегородской области.

СПРАВКА:

Григорий Викторович Меламед родился 17 мая 1982 года. Окончил Самарский Государственный Аэрокосмический Университет имени академика С.П. Королева (менеджмент), Самарский Государственный Экономический Университет второго высшего и дополнительного образования (юриспруденция, правовое обеспечение хозяйственной деятельности). Григорий Меламед работал в департаменте строительства и архитектуры Самары, управлении гражданской защиты администрации Самары, министерстве культуры Самарской области. До настоящего времени работал в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области начальником отдела государственного надзора.