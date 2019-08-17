Последние новости рубрики Общество
19 августа 2019 14:58  [54] Минтранс предложил передать нижегородские "Валдаи" в аренду
19 августа 2019 12:28  [101] Работодателям предложили организовать сотрудникам занятия физкультурой на рабочих местах
19 августа 2019 11:41  [153] ИП из Выксы трудоустроил несовершеннолетнего в батутный центр
19 августа 2019 10:42  [146] Комиссия приняла все школы Дзержинска к новому учебному году
19 августа 2019 10:01  [127] Роспотребнадзор начал консультировать родителей в преддверии нового учебного года
19 августа 2019 09:57  [180] Работу служб заказа такси обсудят депутаты ЗС НО 19 августа
18 августа 2019 15:10  [268] Продукты продолжают дешеветь в Нижегородской области
18 августа 2019 13:11  [266] Курсы паллиативной помощи организованы в Нижнем Новгороде
18 августа 2019 11:09  [609] Мызинский мост открыли после ремонта в Нижнем Новгороде
18 августа 2019 09:22  [227] Знаками отличия наградили Почетных граждан Нижнего Новгорода
Общество

Минтранс предложил передать нижегородские "Валдаи" в аренду

19 августа 2019 14:58  [54] Общество

Минтранс предложил передать нижегородские "Валдаи" в аренду. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Нижегородской области Максим Подовинников на заседании профильного комитета Заксобрания 19 августа 2019 года.

Напомним, недавно нижегородское ЦКБ по СПК им. Алексеева возобновило производство судов на подводных крыльях после 30-летнего перерыва при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники". Сейчас "Валдаи" находятся в оперативном управлении у "Борского губернского колледжа".

На заседании депутаты одобрили допфинансирование в размере 9 млн рублей из бюджета региона на формирование базы для обслуживания судов "Валдай 45Р" и "Гайдар", а также набор команды.

Ранее сообщалось, что "Валдай" из Нижнего Новгорода в Городец будет курсировать теперь по пятницам, субботам и понедельникам. Старт навигации судов на подводных крыльях был дан 6 августа этого года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph