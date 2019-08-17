Минтранс предложил передать нижегородские "Валдаи" в аренду Общество

Минтранс предложил передать нижегородские "Валдаи" в аренду. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Нижегородской области Максим Подовинников на заседании профильного комитета Заксобрания 19 августа 2019 года.

Напомним, недавно нижегородское ЦКБ по СПК им. Алексеева возобновило производство судов на подводных крыльях после 30-летнего перерыва при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники". Сейчас "Валдаи" находятся в оперативном управлении у "Борского губернского колледжа".

На заседании депутаты одобрили допфинансирование в размере 9 млн рублей из бюджета региона на формирование базы для обслуживания судов "Валдай 45Р" и "Гайдар", а также набор команды.

Ранее сообщалось, что "Валдай" из Нижнего Новгорода в Городец будет курсировать теперь по пятницам, субботам и понедельникам. Старт навигации судов на подводных крыльях был дан 6 августа этого года.