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Культура и отдых

Нижегородская администрация насчитала 59 тысяч участников фестивалей в День города

19 августа 2019 17:03  [76] Культура и отдых

Нижегородская администрация насчитала 59 тысяч участников фестивалей в День города на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 19 августа 2019 года.

В этом году, было решено организовать праздник в новом формате. От Канавинского моста и до Гребного канала работали 8 тематических фестивалей: городской рыбалки, парусов, моторов и аэростатов, городских танцев, музыкальных групп, уличных театров, пляжных видов спорта, исторических квестов и реконструкций, кино и видео о городе.

Праздничные гуляния прошли также в пяти городских парках – Сормовском, Автозаводском, Приокском, парках имени А.С. Пушкина и имени 1 Мая. Завершил праздничную программу фестиваль фейерверков в акватории Стрелки.

Напомним, пять тысяч человек участвовало в организации Дня города-2019.

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