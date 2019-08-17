Нижегородская администрация насчитала 59 тысяч участников фестивалей в День города Культура и отдых

Нижегородская администрация насчитала 59 тысяч участников фестивалей в День города на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 19 августа 2019 года.

В этом году, было решено организовать праздник в новом формате. От Канавинского моста и до Гребного канала работали 8 тематических фестивалей: городской рыбалки, парусов, моторов и аэростатов, городских танцев, музыкальных групп, уличных театров, пляжных видов спорта, исторических квестов и реконструкций, кино и видео о городе.

Праздничные гуляния прошли также в пяти городских парках – Сормовском, Автозаводском, Приокском, парках имени А.С. Пушкина и имени 1 Мая. Завершил праздничную программу фестиваль фейерверков в акватории Стрелки.

Напомним, пять тысяч человек участвовало в организации Дня города-2019.