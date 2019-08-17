Второго пропавшего в Нижнем Новгороде кировского подростка нашли через пять дней

Второй пропавший в Нижнем Новгороде подросток из Кировской области нашелся через пять дней. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
Напомним, что 14- и 15-летние мальчики приехали из Кирова в Нижний Новгород в составе группы на экскурсию, остановились в одной из гостиниц в Нижегородском районе, но рано утром 14 августа их не оказалось в номере. После этого подростки не выходили на связь с родными и педагогами, с которыми приехали в Нижний Новгород.
Нижегородские следователи по факту пропажи мальчиков организовали доследственную проверку.
14-летнего подростка нашли 16 августа. Его обнаружил житель Нижнего Новгорода, узнавший мальчика по ориентировке, которую распространили в ходе поиска. Подросток сообщил следователям, что ушел из гостиницы погулять по городу. Поиски второго мальчика продолжились.
Сегодня — 19 августа, волонтеры сообщили, что нашелся второй беглец — 15-летний кировчанин.
В региональном СУ СК РФ, в свою очередь, пояснили, что 19 августа подросток сам пришел в городской отдел полиции. Во время беседы со следователями он сообщил, что вместе с другом ушел из гостинцы гулять по городу, а ночевал в подъездах домов.
По предварительным данным в отношении мальчика противоправных деяний не совершалось.
В СК отметили, что в поисках пропавших подростков участвовали не только следователи, но и оперативные сотрудники полиции.
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