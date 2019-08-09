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Общество

Двое подростков пропали в Нижнем Новгороде

14 августа 2019 14:05  [171] Общество

Двое подростков пропали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСГ "Рысь" 14 августа 2019 года.

Понкратенков Леша (2005 г.р.) и Курбатов Костя (2004 г.р.) пропали 13 августа в Нижегородском районе.

Приметы Алексея: худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы темно-русые. Был одет в темный спортивный костюм, оранжевую футболку и синие кроссовки.

Приметы Константина: плотного телосложения, рост 165-170 см, волосы темные, азиатский тип лица. Был одет в темный спортивный костюм, черную футболку и темные кроссовки.

Информацию о подростках можно сообщить по телефонам: 8(831)28-38-200 или 102.

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