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Общество

Доследственная проверка проводится по факту безвестного исчезновения в Нижнем Новгороде двух кировских подростков

14 августа 2019 15:44  [106] Общество

Доследственная проверка проводится по факту безвестного исчезновения в Нижнем Новгороде двух кировских подростков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону 14 августа 2019 года.

Ранее агентство сообщало о том, что Леша Понкратенков (2005 г.р.) и Костя Курбатов (2004 г.р.) пропали 13 августа в Нижегородском районе.

Как становили следователи СК, подростки в составе организованной группы в сопровождении педагогов прибыли из Кирова на экскурсию в Нижний Новгород, но рано утром они ушли из гостиничного номера.

Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемых подростках, просьба связаться со следователями СК по телефону 8920-069-51-90 либо с волонтерами по телефону 8(831)28-38-200.

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