Евгений Лебедев поздравил землячку с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил шахматистку Веронику Шубенкову, которая стала чемпионкой мира по быстрым шахматам среди девочек до 12 лет.

3-й детский чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу проходил с 16 по 18 августа в Минске.

"Мы гордимся Вероникой! Она моя землячка, борчанка, занимается шахматами в Борском спортивно-оздоровительном комплексе "Выбор". Ее тренирует замечательный специалист, женский мастер ФИДЕ Гузяль Якушенкова, которая, я уверен, может подготовить еще многих чемпионов. Знаю Веронику лично, она не первый раз становится чемпионкой. Когда мы привозили на Бор Клуб парламентских журналистов, Вероника провела показательный матч. Журналисты сыграли с ней в Ростовые шахматы, и она очень быстро доказала свой высокий уровень мастерства. Характер у нее боевой, Вероника очень трудолюбивая, упорная, может выдержать самый напряженный турнир и не просто выдержать, а убедительно победить!" - отметил Евгений Лебедев.

По его словам, пример Вероники Шубенковой может служить ориентиром для молодых и совсем юных шахматистов.

"В шахматы играют многие, но единицы достигают мировых высот. Все перечисленные качества Вероники стали слагаемыми ее успеха. Желаю нашей чемпионке будущих побед не только на детском, но и в дальнейшем - на взрослом уровне. Уверен, ей по плечу любые задачи", - подчеркнул Евгений Лебедев.

Напомним, Глеб Никитин также поздравил Веронику Шубенкову с победой.